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春節發財股 題材熱炒

經濟日報 / 記者張義宮／台北報導
圖／經濟日報提供
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本土疫情升溫，法人看好，宅經濟當道下，紅包行情啟動，富邦媒鈊象、嘉里大榮、燦坤等春節紅包概念股題材將逐漸發酵。

分析師高維緒指出，宅經濟相關族群元月以來均有資金流入，包括遊戲族群鈊象、宇峻、橘子、智冠，電商族群富邦媒、網家，運輸族群嘉里大榮、榮運，3C通路燦坤等可望受惠。

高維緒表示，春節紅包行情以內需產業為主的商機，以電商、遊戲等受惠多。

法人認為，以近60日的籌碼、技術面來看，富邦媒法人買超居多，量增價漲，多方格局。鈊象有特定內資布局，突破三個月整理，量能增溫，亦是多方格局。智冠外資賣超，股價不跌反漲，籌碼落入特定關鍵動態內資手中，股價站上短中長期均線。嘉里大榮股價拉回、 籌碼集中，多方站穩優勢。

看準消費者對日本食品需求大幅提升，網家的PChome 24h購物推出激安日貨全輯活動專區。燦坤強調，很多企業改為線上抽獎，家電訂單並未減少，反而穩定成長兩成。

富邦媒 鈊象 紅包

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