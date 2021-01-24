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股息連五年成長股 夠利

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

上奇、長華*、福懋等個股不但連續15年配發現金股利給股東，且近五年來的現金股利都高於或等於前一年。法人指出，台股仍有許多獲利及配息穩健的個股，投資人可以布局這些配息穩定的高息股，以降低投資組合的波動程度，但要注意今年的配息政策。

電子權值股狂漲，帶動台股加權指數迭創歷史新高，許多投資人猶豫是否要追逐強勢股。法人認為，大盤輪漲輪動現象明顯，投資人如果不想忙著追逐強勢股，可將部分資金配置在長年配息穩定、股價仍未漲太多的個股，作為「存股」標的。

CMoney統計，上奇、長華*、福懋、廣隆、普萊德、震旦行、茂順、達新、敦陽科、光寶科、漢唐、健鼎、杏昌、精技、花仙子等公司已連續15年配發現金股息，且近五年每年配發現金股利都高於或等於前一年。

從產業的角度來看，這些配息穩定的高息股主要是電子股，再來是紡織、電機、生技、化學股等。如果以去年除息時的價位來看，這些個股的現金股利殖利率都超過5%。不過，有些個股在除息權之後的漲幅不小，投資人在進場之前，要注意是否股價漲幅已高。

這些公司中，以上奇去年除息時的現金股利殖利率最高。上奇攻雲端服務及數位印刷有成，六年來現金股利一年高過一年，且受惠於疫情，預期未來將可持續受惠於雲端服務市場的商機。

另外，長華*是半導體封裝材料及設備供應商，至少已連續16年配發現金股利，且現金股利連八年成長。普萊德、震旦行、敦陽科、光寶科都是績優電子股，現金股利至少連五年成長。

值得一提的是，漢唐算是台積電概念股，今年來股價已大漲17%，健鼎今年以來的漲幅也有10.9%，須留意進場時的價位。

花仙子及杏昌則可以算是抗疫概念股，多年來配息穩定成長，預期今年可望持續受惠於疫情，配息可期。

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