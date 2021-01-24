法人點將 成長型資產會紅

以科技股為主的成長型資產價格去年大漲，今年來漲勢未歇，從台積電漲勢就可見一斑。法人認為，成長股雖然漲幅不小，但仍將是中長線趨勢，投資人可將成長型資產列為今年投資主軸，以價值型資產為衛星配置。

法人圈原本預期，隨著新冠肺炎疫苗問世，全球經濟可望恢復常軌，之前落後的價值股及景氣循環股可望跌深反彈。但疫苗雖然問世且開始施打，但全球疫情仍未見緩和。因此，這些落後補漲股是否能持續漲勢，仍有疑問。

去年底來，法人圈陸續發布2021年投資展望。雖然有法人認為科技股等成長型股票漲幅已大，股價偏貴，但由於疫情再起，全球景氣仍未全面穩定復甦，加上全球資金充沛，大量資金仍前進以科技股為主的產業及區域，包括美國、東北亞等。

全球最大資產管理公司貝萊德調高整體風險水準，策略性增持股票。貝萊德智庫亞太區首席投資策略主管龐文博（Ben Powell）強調，新的投資秩序已經形成。投資人應該把握科技和醫療保健股的投資機會，同時加強能受惠經濟重啟的產業及地區，例如以大陸為首的亞洲（日本除外）股債資產。

富達投信投資部主管張翠玲表示，在疫苗廣泛接種後，受超額儲蓄帶動，各地可能出現報復性消費。投資人可多留意亞洲等新興市場資產，尤其是創新科技等擁有實質獲利的成長型資產。

摩根投信指出，今年以來，能源、原物料及金融等價值股表現出色。市場預期價值型股票獲利將大幅增加，也帶動價值股今年以來表現領先成長股。