電玩展28日開幕 遊戲股利多

去年因為疫情停辦的台北國際電玩展（Taipei Game Show），今年順利回歸，將於28日在南港展覽館一館登場。適逢寒假登場，相關上市櫃公司股價近期拉出一波走勢，電玩展後營運表現備受矚目。

主辦單位台北市電腦公會表示，今年首度採取線上、線下同時開展的雙軌模式，讓因為疫情無法共聚一堂的全球產業人士與玩家仍有機會相互交流，台灣遊戲業者如智冠、宇峻、傳奇，以及積極布局電競領域的華碩、宏碁、微星與技嘉等廠商都將參展，搶攻寒假電玩旺季商機。

2021台北國際電玩展是今年全球第一個線上、線下同步開展的遊戲展覽會，於28日至31日在南港展覽館一館展出。今年展覽主題為「Keep on Gaming」，與往年相同有B2C玩家區、B2B商務區，以及改由全線上進行的亞太遊戲高峰會等三大內容。

由於近來國內又傳出疫情，台北市電腦公會指出，活動會以防疫為優先、配合政府防疫政策，進場民眾須完成實聯（名）制登記，分二區域採取人流限制、每區上限6,000人，並將隨時監測空氣品質與人流狀況。儘管因為疫情關係，實體參與人數預期無法如往年，但今年增加線上展覽，保守估計線上參與人次可達20萬人以上。

國內遊戲業者宇峻、智冠子公司遊戲新幹線今年共同以《三國群英傳M》參展，傳奇則以今年將推出的《精靈樂章》手遊參加；此外，智冠與主辦單位合作舉辦「TGS電競星光大道」電競賽事，比賽內容包括台灣大所代理的《英雄聯盟：激鬥峽谷》等遊戲。遊戲產業隨著寒假、電玩展及農曆新年陸續到來，紅包和年終獎金效應發酵，讓玩家消費意願與動能進入旺季，挹注遊戲廠商第1季業績成長。法人預期鈊象、智冠、橘子、傳奇、宇峻、大宇資等遊戲族群，在業績與題材兼具下，是近期的盤面焦點之一。