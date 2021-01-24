電玩展28日開幕 遊戲股利多

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

去年因為疫情停辦的台北國際電玩展（Taipei Game Show），今年順利回歸，將於28日在南港展覽館一館登場。適逢寒假登場，相關上市櫃公司股價近期拉出一波走勢，電玩展後營運表現備受矚目。

主辦單位台北市電腦公會表示，今年首度採取線上、線下同時開展的雙軌模式，讓因為疫情無法共聚一堂的全球產業人士與玩家仍有機會相互交流，台灣遊戲業者如智冠、宇峻、傳奇，以及積極布局電競領域的華碩、宏碁、微星與技嘉等廠商都將參展，搶攻寒假電玩旺季商機。

2021台北國際電玩展是今年全球第一個線上、線下同步開展的遊戲展覽會，於28日至31日在南港展覽館一館展出。今年展覽主題為「Keep on Gaming」，與往年相同有B2C玩家區、B2B商務區，以及改由全線上進行的亞太遊戲高峰會等三大內容。

由於近來國內又傳出疫情，台北市電腦公會指出，活動會以防疫為優先、配合政府防疫政策，進場民眾須完成實聯（名）制登記，分二區域採取人流限制、每區上限6,000人，並將隨時監測空氣品質與人流狀況。儘管因為疫情關係，實體參與人數預期無法如往年，但今年增加線上展覽，保守估計線上參與人次可達20萬人以上。

國內遊戲業者宇峻、智冠子公司遊戲新幹線今年共同以《三國群英傳M》參展，傳奇則以今年將推出的《精靈樂章》手遊參加；此外，智冠與主辦單位合作舉辦「TGS電競星光大道」電競賽事，比賽內容包括台灣大所代理的《英雄聯盟：激鬥峽谷》等遊戲。遊戲產業隨著寒假、電玩展及農曆新年陸續到來，紅包和年終獎金效應發酵，讓玩家消費意願與動能進入旺季，挹注遊戲廠商第1季業績成長。法人預期鈊象、智冠、橘子、傳奇、宇峻、大宇資等遊戲族群，在業績與題材兼具下，是近期的盤面焦點之一。

疫情 寒假 北市

延伸閱讀

美國傳奇名嘴賴瑞金去世 享壽87歲

泰羽賽／逆轉印尼傳奇男雙 麟洋配24日拚兩周兩冠

竹市發放呷熊飽餐券 讓經濟弱勢學子寒假暖心又暖胃

寒假畢旅 北市等縣市建議延期或取消

相關新聞

大股東認養加碼 指標股出列

台股自去年11月美國總統大選變數告一段落、國際藥廠陸續宣布新冠疫苗後，帶動全球股市一波創新高的攻勢，至今台股站上「萬六」...

法人點將 成長型資產會紅

以科技股為主的成長型資產價格去年大漲，今年來漲勢未歇，從台積電漲勢就可見一斑。法人認為，成長股雖然漲幅不小，但仍將是中長...

電玩展28日開幕 遊戲股利多

去年因為疫情停辦的台北國際電玩展（Taipei Game Show），今年順利回歸，將於28日在南港展覽館一館登場。適逢...

股息連五年成長股 夠利

上奇、長華*、福懋等個股不但連續15年配發現金股利給股東，且近五年來的現金股利都高於或等於前一年。法人指出，台股仍有許多...

春節發財股 題材熱炒

本土疫情升溫，法人看好，宅經濟當道下，紅包行情啟動，富邦媒、鈊象、嘉里大榮、燦坤等春節紅包概念股題材將逐漸發酵。

股海自由行／K型牛市 鎖定價值型標的

疫情雖然升溫，股市卻是熱鬧非凡，台灣加權指數和成交量再度創下歷史新高，今年才剛開始，1月就有六個交易日成交量突破4,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。