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權王零股交易 創高

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

受到英特爾並未明確說明釋單台積電影響，台積電籌碼高檔大量換手，昨（22）日成交量達13.4萬張，量大也造就單日零股成交量達705萬股，創台積電零股交易歷史新高。法人指出，台積電中長線展望仍佳，中長線投資人可逢回布局，價差操作者則可視3日均線為獲利了結指標。

英特爾表示，2023年的產品將以自行生產為主，造成台積電的英特爾委外代工題材出現雜音，昨天行情受挫開低，收盤重挫24元或3.5%收649元，重挫24元為台積電掛牌來第三多，成交量為2020年11月30的14萬張以來最多。

台積電成交量大幅提升，零股交投量也跟著走揚，昨日盤中零股交易高達671萬股為市場最高，並創台積電盤中零股交易新高，其盤後零股交易34萬股則為近六個月新高，盤中加盤後零股交易量705萬股，為台積電零股交易歷史新高紀錄。

群益投顧董事長蔡明彥表示，台積電法說會釋利多，股價評價上，其股價淨值比仍較其他國際大廠低，只要逢回即可做為中長線布局，並以法人圈共識的700元為上檔關卡，後市則須留意美國總統拜登上台後，在封鎖中芯國際等美中科技政策方向是否有所改變。

台積電 零股

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