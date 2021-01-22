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恆大去年11月賺1.52億元 EPS 1.77元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

恆大（1325）今(22)日公告自結，去年11月營收2.94億元，年增425%，稅後純益1.52億元，年增2433.33%，每股稅後純益(EPS)1.77元，年增2112.5%。

恆大去年第三季營收13.24億元，年增643.82%，稅後純益6.95億元，年增11483.33%，每股稅後純益(EPS)8.04元，年增13300%。累計去年前3季合併獲利14.24億元，每股稅後純益(EPS)16.7元。、

恆大去年因新冠疫情帶動銷售，營運表現不俗，全年營收來到40.5億元，創歷史新高，年增425%，且去年前三季EPS達16.7元，法人推估，2020年每股稅後純益(EPS)可望逾25元。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩成品等。目前口罩產線共31條，日產量最高達200-300萬片。不過，去年11月起，受到政府口罩徵收政策改變影響，產能利用率下降，目前日產能約170萬片。

雖然，去年第四季銷售受惠熔噴布獲國際四大客戶：新加坡廠商-美德向邦、澳洲廠商-智昱、美國大廠-卡迪納和3M等追單，第四季熔噴布產能被全包，但營收仍受到國內口罩政策改變影響。去年第四季營收10.64億元，年增508%，季減19.63%。

董事長黃美慧日前法說會上指出，恆大已取得歐盟 CE 認證，美國也取得短期QKR 認證，認證完畢後，最快第一季可望出貨。同時，今年目標將積極開發國外市場，特別是疫情嚴重的歐美地區。

除積極開拓外銷市場，恆大自2019年開始，也陸續購置「HEPA」等級的高階過濾材機器設備，新產品為空氣清淨相關濾材應用，預計第一季可望量產出貨、貢獻營收。法人認為，由於其屬於高階產品，毛利較佳，看好未來將推升獲利成長。

營收 EPS

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