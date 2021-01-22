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和碩無懼iPhone砍單傳言 今股價逆勢收紅

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

近期有市場傳出，因iPhone 12 mini銷售不佳，科技網站PED30引述摩根士丹利投資分析報告指出，蘋果大砍本季iPhone 12 mini訂單，總量高達200萬支，主力代工廠和碩（4938）恐受累，等於一季iPhone 12 mini訂單量被大幅縮減三成。和碩今日開盤受此利空影響，開盤後賣壓短暫湧現、盤中最低來到每股74.90元，隨後股價旋即翻紅，終場收在每股77.60元，上漲0.78%或0.60元，股價不受流言影響。

摩根士丹利指出，儘管蘋果大砍小尺寸的iPhone 12 mini訂單，但高階大尺寸iPhone 12 Pro賣得嗄嗄叫，蘋果也為此要求供應鏈增產iPhone 12 Pro。iPhone 12 Pro由鴻海（2317）操刀組裝，隨著蘋果策略調整，iPhone兩大代工廠出現「鴻海樂，和碩憂」的兩樣情局面。

和碩子公司今年大轉骨，除了金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）本周正式併入和碩，成為集團100%持股子公司外，其他集團成員也傳入好消息，包含IC載板廠景碩（3189）受惠於ABF供給吃緊態勢延續，法人看好今年獲利可望改寫近四年新高外，隱形眼鏡品牌晶碩（6491）今年獲利也可望再躍升，隨著子公司表現亮眼，對今年和碩毛利率將有正面挹注。

法人則預估，和碩本季預估營收季減25-30%，除季節性因素外，將持續追蹤美系客戶通訊產品出貨量。

iPhone 12 Pro iPhone 和碩

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