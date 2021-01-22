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台積電回檔修正 台股跌134點收16,019點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股今(22)日收盤指數16,019.03點，下跌134.74點，成交量為4,017.7億元；台股周線再拉出長紅K棒，本周上漲402.64點。

今日台積電（2330）與聯發科（2454）兩大權值指標股回檔修正，資金分流至其他個股，即使大盤指數走低，但上漲個股數量增多，鴻海（2317）、聯電（2303）及長榮（2603）成為類股多頭指標；貨櫃三雄量價俱揚，環球晶（6488）、南電（8046）、晶心科（6533）、宏捷科（8086）、智原（3035）等股亮燈漲停。

先前強勢的權值股包括台達電（2308）、穩懋（3105）、日月光投控（3711）、瑞昱（2379）、緯穎（6669）及上銀（2049）等股走跌。

群益投顧說，台積電大漲或大跌對操作中小型股都是不利，台積電波動幅度縮小，中小型個股才有機會。台股過年前常有大戶回收資金的市場賣壓，指數衝高過程須提防高檔震盪。拉回還是介入大型龍頭股、半導體和電動車，主流目前沒有變換的跡象。

台積電 台股

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