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不到20元入手台積電 00881爆量溢價飆3%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台股21日激情大漲後，今（22）日高檔拉回，但低接買盤也不弱，跌幅一度大幅收斂，其中，投資人看好台股後市再度瞄準熱門台股ETF-國泰台灣5G+（00881），導致該ETF逆大盤上漲，溢價飆到3%之多，對此國泰投信也緊急發布公告提醒，00881溢價已偏大，投資人應留意進場風險。

同樣是熱門的台股ETF-第一金工業30（00728）今大幅收斂溢價，早盤暴跌9%，直逼一根停板，但投資人對ETF折溢價的風險看來仍未完全掌握，第一金工業30才收斂溢價，轉向另一檔熱門的00881溢價飆高，在買盤大舉搶進下，00881溢價從早盤1%左右，快速擴大到3%，現12點30分仍有2.7%。

由於買盤搶進，00881也出現逆大盤強漲表現，進一步吸引買盤，累積量能已衝破18萬張，有機會挑戰12月11日21萬張記錄。法人觀察，00881重兵布局台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等「護國神山群」，特別是股價20元以下就能買進台積電等強勢權值股，相當有投資吸引力。

但00881溢價已經偏大，代表盤中交易價格比ETF合理的淨值貴，隨時可能有溢價收斂致股價下跌風險。

國泰投信呼籲，00881今盤中溢價擴大，主要來自買盤積極追價，投資人進場前應留意投信官網提供的即時折溢價幅度，當溢價偏大時，勿過度追價，否則可能出現投資績效與預期有落差狀況，提醒投資人小心。

ETF 台股

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