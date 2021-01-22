千金股好美麗 聯發科、世芯誰是下一位？

台股大盤指數今(22)日力守萬六關卡，權王台積電休息，千金股及準千金股接棒表現，除了股王領軍之外，精測盤中一度站上千元，另有兩檔900元級準千金也受到市場矚目，世芯-KY（3661）開低走高，一度衝達942元，寫下歷史新高，表現亮眼，聯發科（2454）則是衝高後翻黑。

千金股今日由股王大立光（3008）領軍，呈現齊揚的表現，大立光開高走高，站上2,900元之上，盤中漲幅3.89%；股后矽力-KY（6415）盤中漲幅0.37%；信驊（5274）表現強勢，再度回到2,000元之上，盤中漲幅3.55%；祥碩（5269）盤中漲幅6.85%；譜瑞-KY（4966）盤中漲幅0.36%；旭隼（6409）盤中漲幅1.17%。

精測（6510）再度叩關千元，一度衝達1,010元，盤中力守千元，漲幅3.09%；聯發科及世芯-KY成為市場期待的準千金，聯發科5G旗艦款晶片天璣1200亮相，採用台積電（2330）6奈米製程，多家外資最新報告看好聯發科5G產品動能，紛紛調高目標價上看千元以上，美系外資重申買進評等，目標價由880元調高至1,100元。

另一家美系外資重申買進評等，目標價由870元調高至1,000元；另一家美系外資重申加碼評等，目標價950元；另外，歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價960元；亞系外資重申買進評等，目標價由840元調高至1,100元。

世芯-KY同樣也獲得外資青睞，對世芯喊出基本、樂觀情境目標價，分別為880元、1,100元；另有外資看好世芯-KY在GDR籌資完成之後，將增添營運動能，樂觀預估世芯成長性將優於預期，將目標價拉高至980元。

聯發科今日以914元低盤開出，一度翻紅上攻至946元，再刷新歷史天價，但盤中再度翻黑，跌幅1.17%；世芯-KY則是後來居上，早盤以874元開低後走高，一度攻上942元，創下歷史新高，盤中漲幅3.35%，股價越過聯發科。