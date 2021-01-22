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投資人看好5G搶進00881 投信：留意溢價風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
00881即時淨值預估。（國泰投信／提供）
00881即時淨值預估。（國泰投信／提供）

國泰台灣5G+ ETF（00881）自去(2020)年12月10日掛牌上市以來，持續廣獲投資人青睞，00881今(22)日盤中出現追價情況，溢價幅度一度超過3%；國泰投信呼籲投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，ETF本身是一種基金，但具有初級、次級市場兩種投資管道，兩種管道各別對應著ETF的淨值及市價，當兩者出現落差時稱之為折溢價，而兩者之中仍應以淨值為基礎。

當市價高於淨值過大時，一般以1%為較合理幅度，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，故常見溢價後，隔天較易下跌的情況，故提醒投資人操作時，宜留意各發行投信官網的ETF即時折溢價變化，避免過度追價。

國泰投信即時折溢價網址：https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/estimate.aspx?fc=

ETF 國泰

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