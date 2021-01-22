0050未秒填息 法人仍看好填息走勢

元大台灣50（0050）今（22）日除息交易，每單位配發3.05元，原本市場寄望可秒填息，但受台積電（2330）及聯發科（2454）回檔影響，今日開盤後走低，不過，法人仍樂觀看待0050的填息走勢。

台積電今年初以來的強勢，讓投資人原本期望0050今日有秒填息表現。0050今日開盤價138.2元曾走揚至139元，距離139.95元即可完成填息並不遠，但因緣大台灣50成分股的台積電、聯發科、研華（2395）及緯潁等股今日股價跌幅略大，影響0050股價走勢。

根據統計，0050自2005年除息交易的紀錄中，有三次是當日即完成填息，九次完成填息是介於2~10天之間，二次須超過140天才完成填息。

法人表示，今年企業基本面的表現還是相當不錯，因此，可留意產業龍頭股的營收變化，因科技權值指標股的展望佳，外資研究報告也頻頻上修目標價，對於元大台灣50成分股的股價表現有正面效應，也可望帶動0050股價。