快訊

非法「假疫苗」釀疫情？中國焦慮再起新「非洲豬瘟警報」

皇翔建設勝出！砸了快130億元拿下敦南SOGO

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淘帝-KY盤中股價再創新低 面臨票面保衛戰

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
大陸童裝公司「淘帝-KY」被控製作不實財報，台北地檢署搜索該公司及勤業眾信會計師事務所，並約談該董事王冠華等5人。圖／本報資料照。
大陸童裝公司「淘帝-KY」被控製作不實財報，台北地檢署搜索該公司及勤業眾信會計師事務所，並約談該董事王冠華等5人。圖／本報資料照。

淘帝-KY（2929）昨日召開股東臨時會改選董事，但因股臨會上董事長和董事都缺席，引發爭議，即便淘帝-KY聲稱股臨會出席股數達60.83％，是合法合規召開，但因公司近日遭檢調搜索，公司高層又遲遲未出面，讓小股東信心持續潰散，今（22）日盤中股價一度來到跌停價10.65元，再創歷史新低，面臨票面保衛戰。

淘帝-KY表示，此次股臨會是完全遵循法令規定下，完成召開程序及通過所有議案，隨著董事會全面改組，將由更具專業背景的人才加入公司經營團隊，齊心強化公司治理，協助集團營運與穩健發展。

淘帝-KY完成全面改選五席董事，含三席獨立董事。公司表示，此次新當選的董事兩席包括港籍的周訓財、台灣籍的連之騏，獨立董事則由台灣籍的吳金山、台灣籍的賴調燦、陸籍的陳東生擔任。

淘帝-KY表示，集團多角化佈局增添營運動能，目前全球新冠肺炎疫情持續擴大蔓延，對於口罩、防護衣等防疫物資仍保持良好需求，若盛仁達公司能夠獲准並順利完成收購源盛公司的口罩生產設備及業務，將能為集團整體營運挹注新成長動能。

此外，淘帝-KY表示，公司近期已全力配合主管機關要求，聘請第三方會計師就公司三年財務狀況進行審查，相信相關事實經過層層檢驗，終將證實公司絕未涉有任何不法行為。

股東臨時會 口罩

延伸閱讀

旅台義籍神父不捨家鄉防疫受難 再度募愛心口罩救家鄉

掛耳包咖啡包、口罩慰勤 讓中市波麗士春節維安罩得住

拜登再簽口罩令 示警下月美染疫死亡數達50萬

期貨商論壇／生技期 避險優選

相關新聞

富邦媒盤中股價870元飆上歷史新高 成傳產股股后

部桃群聚驗出變異病毒，市場憂心變異病毒的傳播力恐怕更強，加上本土病例連環爆，使買盤聚焦宅經濟受惠股，指標股富邦媒（845...

台積電休息、鴻海接棒 盤中股價創41個月新高

台股今(22)日開低，權王台積電休息，鴻海（2317）成為重要撐盤指標，早盤開高走高，一度衝達121.5元，創下2017...

高價股齊揚 精測再度挑戰八千金

精測（6510）今(22)日再度攻到千元關卡，主要是高價股早盤齊揚。

台積電衝673元新高還能追嗎？「這場」法說會是關鍵 一文掌握五大看點

護國神山台積電（2330）在上周法說會釋利多後，股票已經連續5個交易日上漲，且創下連續4個交易日刷新史上最高收盤價的紀錄，於昨（21）日盤中一度攻上679元，最終以上漲4.02%、股價來到673元坐收。

台積電649元開低、下跌24元 市值縮水6,223億元

台積電（2330）昨日股價創新高，外資則是連二賣，今(22)日以649元開出，下跌24元，市值一口氣縮水6,223.29...

台股開盤下跌168點 台積開跌24元

台股今(22)日開盤指數為15,984.89點，下跌168.88點，台積電（2330）開盤649元，下跌24元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。