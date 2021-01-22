淘帝-KY盤中股價再創新低 面臨票面保衛戰

淘帝-KY（2929）昨日召開股東臨時會改選董事，但因股臨會上董事長和董事都缺席，引發爭議，即便淘帝-KY聲稱股臨會出席股數達60.83％，是合法合規召開，但因公司近日遭檢調搜索，公司高層又遲遲未出面，讓小股東信心持續潰散，今（22）日盤中股價一度來到跌停價10.65元，再創歷史新低，面臨票面保衛戰。

淘帝-KY表示，此次股臨會是完全遵循法令規定下，完成召開程序及通過所有議案，隨著董事會全面改組，將由更具專業背景的人才加入公司經營團隊，齊心強化公司治理，協助集團營運與穩健發展。

淘帝-KY完成全面改選五席董事，含三席獨立董事。公司表示，此次新當選的董事兩席包括港籍的周訓財、台灣籍的連之騏，獨立董事則由台灣籍的吳金山、台灣籍的賴調燦、陸籍的陳東生擔任。

淘帝-KY表示，集團多角化佈局增添營運動能，目前全球新冠肺炎疫情持續擴大蔓延，對於口罩、防護衣等防疫物資仍保持良好需求，若盛仁達公司能夠獲准並順利完成收購源盛公司的口罩生產設備及業務，將能為集團整體營運挹注新成長動能。

此外，淘帝-KY表示，公司近期已全力配合主管機關要求，聘請第三方會計師就公司三年財務狀況進行審查，相信相關事實經過層層檢驗，終將證實公司絕未涉有任何不法行為。