環球晶調高Siltronic收購價 今盤中股價亮燈漲停

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案，環球晶於今(22)日宣布，每股收購價格從原本的125歐元，增加到140歐元，增幅達12％。在公開收購案漸趨明朗之後，環球晶今日盤中股價預先上演慶祝行情，最高來到716元漲停價，也帶動其母公司中美晶（5483）股價同慶，最高來到171.5元。

環球晶是於去年11月底宣布，擬以每股125歐元價格，公開收購世創全部流通在外普通股，若最終收購比例達100％，總價金將達37.5億歐元，最低收購比例則為世創已發行股份總數的65％。世創最大股東Wacker Chemie已簽訂應賣承諾協議，將應賣其持有的30.8％股權，另外，環球晶目前也已持有世創4.17％股權。

此案已於去年12月21日已取得德國聯邦金融監管局許可，公開收購期間將到今年1月27日截止，另外還要經過各國主管機關核准與審批，若順利的話，預計明年下半可完成。

部分世創小股東在公開收購案宣布之後，對於環球晶所提收購價格提出過低的質疑，如今價格提高，法人預期，環球晶收購世創股權案應當有高機率可達陣。