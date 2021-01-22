亞系外資首評喊買鴻海 目標價150元
亞系外資首度將鴻海（2317）納入追蹤個股，認為是台灣下游供應鏈首選標的，給予買進評等，目標價150元，主要看好鴻海供應鏈管理強項及切入非3C領域，預估2020~2022年獲利複合成長率21%。
亞系外資表示，鴻海未來2~3年內EMS領導地位及獲利能力相對完整，在家工作（WFH）趨勢支撐PC/伺服器業務，加上布局3+3產業（機器人、數位醫療、電動車、AI、半導體與5G），預估新業務明年營收、獲利占比可望達3%、5%。
亞系外資看好鴻海加速轉型新業務，從低獲利代工電子模式，轉進電動車、數位醫療、工業自動化領域，隨著相關領域規模成長，預估在2025年新業務年複合成長率將達25~30%、29.6%、10.1%；新事業可望提升鴻海毛利率及獲利。
鴻海今日以117.5元開出，一度拉升至121.5元，寫下2017年8月以來新高，盤中漲幅逾2%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言