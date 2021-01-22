亞系外資首評喊買鴻海 目標價150元

亞系外資首度將鴻海（2317）納入追蹤個股，認為是台灣下游供應鏈首選標的，給予買進評等，目標價150元，主要看好鴻海供應鏈管理強項及切入非3C領域，預估2020~2022年獲利複合成長率21%。

亞系外資表示，鴻海未來2~3年內EMS領導地位及獲利能力相對完整，在家工作（WFH）趨勢支撐PC/伺服器業務，加上布局3+3產業（機器人、數位醫療、電動車、AI、半導體與5G），預估新業務明年營收、獲利占比可望達3%、5%。

亞系外資看好鴻海加速轉型新業務，從低獲利代工電子模式，轉進電動車、數位醫療、工業自動化領域，隨著相關領域規模成長，預估在2025年新業務年複合成長率將達25~30%、29.6%、10.1%；新事業可望提升鴻海毛利率及獲利。

鴻海今日以117.5元開出，一度拉升至121.5元，寫下2017年8月以來新高，盤中漲幅逾2%。