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台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

電動車題材再發動 鴻海盤中股價改寫波段新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海（2317）在昨日創辦人郭台銘公開出席、大讚看好台灣發展電動車產業下，鴻海今（22）日股價再度發威，雖然大盤疲軟不振，鴻海早盤股價最高來到121.50元，再度改寫波段新高，股價再刷新近三年四個月來新高。

郭台銘昨（21）日表示，看好台灣發展電動車產業，儘管南韓車廠也積極跨入這個領域，但南韓廠商在創新、靈活與彈性都不如台灣，但台灣在電動車關鍵的電池產業還要加強。郭台銘強調，台灣的強項在半導體、操作介面，至於製造則必須要全球化。將來汽車工業，設計開發會落在台灣，最後組裝則會在當地市場，這將對汽車的設計、組裝與製造整個生態鏈，產生很大改變。

此外，鴻海布局人工智慧（AI）再下一城。AI新創業者耐能智慧（Kneron）宣布，獲得鴻海與記憶體大廠華邦（2344）戰略投資。耐能主攻神經網路處理器和各種影像辨識軟體，將支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台，助攻鴻海發展自駕車事業。

鴻海 電動車

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