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高價股齊揚 精測再度挑戰八千金
精測（6510）今(22)日再度攻到千元關卡，主要是高價股早盤齊揚。
精測在上午9點30分左右再度觸及千元關卡，並持續在千元關卡前遊走，開盤約1小時的成交量已超過昨日整天交易量。
今日早盤的台積電（2330）股價雖呈現弱勢，但資金仍分流至其他科技股；700元以上的股票都呈現上揚走勢， 千金股中的大立光（3008）、祥碩（5269）及譜瑞-KY（4966）盤中漲幅超過3%；其他高價股中的富邦媒（8454）、鈊象（3293）、昇佳電子（6732）、力旺（3529）、愛普（6531）、環球晶（6488）、立積（4968）與嘉澤（3533）漲幅逾4%。
分析師說，台積電股價今年勁揚以來，已拉高指數空間，現階段暫時整理對盤勢後續漲升才較健康，可先留意股價基期相對較低且仍具業績成長性的股票。
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