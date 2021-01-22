快訊

疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高價股齊揚 精測再度挑戰八千金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為精測董事長林國豐（右）與總經理黃水可（左）。圖／精測提供
圖為精測董事長林國豐（右）與總經理黃水可（左）。圖／精測提供

精測（6510）今(22)日再度攻到千元關卡，主要是高價股早盤齊揚。

精測在上午9點30分左右再度觸及千元關卡，並持續在千元關卡前遊走，開盤約1小時的成交量已超過昨日整天交易量。

今日早盤的台積電（2330）股價雖呈現弱勢，但資金仍分流至其他科技股；700元以上的股票都呈現上揚走勢， 千金股中的大立光（3008）、祥碩（5269）及譜瑞-KY（4966）盤中漲幅超過3%；其他高價股中的富邦媒（8454）、鈊象（3293）、昇佳電子（6732）、力旺（3529）、愛普（6531）、環球晶（6488）、立積（4968）與嘉澤（3533）漲幅逾4%。

分析師說，台積電股價今年勁揚以來，已拉高指數空間，現階段暫時整理對盤勢後續漲升才較健康，可先留意股價基期相對較低且仍具業績成長性的股票。

台積電 精測

延伸閱讀

台積電衝673元新高還能追嗎？「這場」法說會是關鍵 一文掌握五大看點

台積電649元開低、下跌24元 市值縮水6,223億元

台股上「萬六」大關 改寫五大驚奇

國發基金握台積電16.5億股 成本每股0.3元

相關新聞

富邦媒盤中股價870元飆上歷史新高 成傳產股股后

部桃群聚驗出變異病毒，市場憂心變異病毒的傳播力恐怕更強，加上本土病例連環爆，使買盤聚焦宅經濟受惠股，指標股富邦媒（845...

台積電休息、鴻海接棒 盤中股價創41個月新高

台股今(22)日開低，權王台積電休息，鴻海（2317）成為重要撐盤指標，早盤開高走高，一度衝達121.5元，創下2017...

高價股齊揚 精測再度挑戰八千金

精測（6510）今(22)日再度攻到千元關卡，主要是高價股早盤齊揚。

台積電衝673元新高還能追嗎？「這場」法說會是關鍵 一文掌握五大看點

護國神山台積電（2330）在上周法說會釋利多後，股票已經連續5個交易日上漲，且創下連續4個交易日刷新史上最高收盤價的紀錄，於昨（21）日盤中一度攻上679元，最終以上漲4.02%、股價來到673元坐收。

台積電649元開低、下跌24元 市值縮水6,223億元

台積電（2330）昨日股價創新高，外資則是連二賣，今(22)日以649元開出，下跌24元，市值一口氣縮水6,223.29...

台股開盤下跌168點 台積開跌24元

台股今(22)日開盤指數為15,984.89點，下跌168.88點，台積電（2330）開盤649元，下跌24元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。