台積電649元開低、下跌24元 市值縮水6,223億元

台積電（2330）昨日股價創新高，外資則是連二賣，今(22)日以649元開出，下跌24元，市值一口氣縮水6,223.29億元，回到16兆8,288.29億元，以每漲跌1元約影響大盤指數8.5點計算，台積電早盤開低，影響大盤指數約達204點。

台股今日以15.984.89點開出，下跌168.88點，等於所有跌點都是受台積電的影響，台積電開低後，在買盤進場下，縮小跌幅，股價一度回升至665元，下跌8元，盤中跌幅逾2%，較開盤時跌幅3.56%縮小，台積電跌幅縮小，台股也縮小跌勢。

台積電昨日收在673元，但是外資卻是賣超17,915張，連二賣，投信賣超1,369張，連三賣，自營商買超1,380張，合計三大法人賣超17,904張，台積電ADR周四正常交易時段收漲2.7%，收在134.16美元，較台北交易股票溢價11.6%。

但台積電ADR在美股盤後卻下跌逾2%，可能是因為英特爾將上任的執行長杰辛格（Pat Gelsinger）在法說會上表示，「2023年的產品，將以自行生產為主」的影響。