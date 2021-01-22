從聲量看股市 台股是否進入「擦鞋童理論」的過熱狀態？

文／葛緯詩

新冠肺炎疫情席捲全球，各國為了挽救經濟，紛紛祭出一連串寬鬆貨幣政策，意外讓全球股市迎來一片欣欣向榮，台股也在這一波疫情當中不斷創下新高。儘管美國聯邦準備理事會（Fed）暗示2023年前都不會升息，寬鬆的貨幣政策會繼續持續下去，但隨著近日股市成交量持續放大、證券新開戶數飆破百萬、巷頭巷尾的話題都圍繞在股票上，不少人也開始擔憂高點是不是快到了。

什麼是「擦鞋童理論」： 擦鞋童理論（shoeshine boy theory）早在1927年由甘迺迪政治家族的Joseph P. Kennedy, Sr.提出，該理論認為當擦鞋童都在討論股票時，就是股市達到最高峰即將下跌的時候。由於過去擦鞋童是社會上較底層的經濟弱勢者，因此如果連資金最少的這群人，都開始投入股市，代表市場上的最後一筆資金也已經進場，後續將無新買盤支撐，股市也就將面臨崩盤。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，針對台股的相關討論，以及台灣市值最大的「護國神山」台積電聲量走勢，對照台股加權指數收盤曲線來看，分析近一年的區間（2020年1月22日至2021年1月20日），可以觀察到幾個現象：

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/01/22~2021/01/20)

一、台股相關討論聲量創是否跟著創新高，實際上透過聲量對照會發現，近1年的聲量最高峰仍然是在去年3月的股災，當時美股連續多個交易日下殺熔斷，台股也跟著崩跌，市場上一片恐慌的情況下，網友幾乎一面倒看壞股市，猜測會下看3000點、6000點整數關卡，也有多數人認為短線回升無望，網路聲量因此跟著急速竄升。近期股市的聲量雖然也隨著指數不斷創新高，呈現不斷攀升的趨勢，但仍不及3月崩盤時的高峰。

二、雖然談論股票的整體聲量沒有創新高，但以鄉民最愛討論，一般人不知道買什麼都會選擇的台積電來看，網路聲量已經在近日創下新高。除了利多消息頻傳、外資不斷上調目標價，網路上也傳出不少民眾拿買房基金、退休金重壓台積電的傳聞，甚至有不少人詢問是否應該貸款買台積電，看好台積電這一波的漲勢能夠持續下去，聲量持續攀升，同時已經創下近一年來的新高峰。

三、以近3個月為區間來看，股市整體聲量對比前3個月增加了26%；台積電的網路聲量增加了53.6%，短線來看討論度都快速增溫。

四、對照加權指數收盤價，股市聲量在3月19日創下最高鋒的當天，台股加權指數剛好也是近1年來的最低點，當日下跌537點收在8681點，隔日又大漲552點。如果以巴菲特名言「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼」把當日聲量最高峰，視為市場最恐慌的時候買進，剛好可以買在近一年來的股市最低點。反之如果股市聲量創新高超越3月時的股災高鋒，可能就是另一個需要注意的警訊了。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月22日至2021年01月20日。