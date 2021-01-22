台積、聯發科股價再創紀錄

台股昨（21）日大漲347點，晶圓代工龍頭台積電與手機晶片大廠聯發科股價同步收歷史新高價，扮演衝鋒雙箭頭。台積電大漲26元、收673元，市值首度站上17兆元大關、達17.4兆元；聯發科收934元、漲62元，市值逼近1.5兆元，同寫新猷，朝「千金股」邁進。

台積電、聯發科領軍，半導體個股齊發威，瑞昱、穩懋、愛普等18檔個股股價都創新高。

台積電昨日以小跌開盤，但隨著買盤湧入，股價不但翻紅，盤中還一度衝上679元新紀錄，儘管尾盤漲勢稍微收斂，仍以673元寫下收盤新高價，上漲26元，漲幅逾4％，市值為17.45兆元。台積電周四ADR早盤漲約2％。

不過，外資昨日持續調節台積電，賣超近1.8萬張，已連二賣，投信同步賣超1,300多張，而且呈現連三賣，惟自營商仍買超1,300多張。

聯發科昨天盤中一度攻上935元天價，終場以單日次高價934元收市，市值為1.48兆元。三大法人同步買超，投信更是連五買。

法人分析，台積電、聯發科股價迭創新高，主要與公司動能強勁有關。台積電被視為「護國神山」，在先進製程的超強競爭力，使其基本面估計將持續穩健成長，也是股價的強力支撐。

台積電預期，本季營收將落在127億美元至130億美元之間，較去年第4季小增，續創歷史新高，單季毛利率估計在50.5％至52.5％。