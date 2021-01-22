國發會促泛官股數位轉型

國發會主委龔明鑫昨（21）日表示，數位轉型攸關企業競爭力，將要求國發基金轉投資的公股行庫、泛官股企業，透過法人董事或監察人在董事會提案，要求提出未來三至四年數位轉型計畫。

國發基金優先點名兆豐、台企銀、彰銀、中鋼、台船、華航、陽明等泛官股公司，國發基金董事將要求提出數位轉型計畫。

龔明鑫表示，企業投入數位轉型，在短期內或許會對公司績效或盈餘有衝擊，但若不投入，將很難有競爭力，因此推動企業數位轉型將從國發基金開始，包括公股行庫、泛官股企業、以及民間企業。

對此，公股銀行因純網銀陸續開業來勢洶洶，感受到數位金融轉型壓力，其中彰銀發展e財寶數位帳戶，近年積極辦優惠活動並提供高利率存款吸引顧客，還特別對年輕人打出數位通路優惠，搶攻數位市場。兆豐金則表示，數位轉型一直是銀行經營中長期的計畫，近年也積極投入數位資源，尤其在開放銀行進入台灣市場後，金融數位化更是不能等。

中鋼正透過數位轉型，達到量產客制化同中求異，滿足客戶個性化需求，生產隨需應變，達到端到端的聯結；以及生產縮小產品變異（異中求同），當環境變化、入料有異，產品品質能動態調控，隨異應變，維持產品品質均一。

國發會將擔任私募基金（PE）主管機關，龔明鑫表示，一直以來台灣PE市場並不蓬勃，目前金管會只允許投信及證券商可以成立、投入私募基金，之外成立的PE並無主管機關，保險業資金來自社會大眾，目前並不允許投入PE。未來經國發會資格認定PE，保險業資金將可參與投資PE。