台股上「萬六」大關 改寫五大驚奇

在護國神山台積電、聯發科雙強攜手下以及高價股帶動下，台股昨（21）日勁揚347點，順利攻占「萬六」大關，改寫台股史五大新猷，包括：收盤16,153點首度站上萬六、上市櫃總市值53.59兆元、台積電市值17.45兆元、外資持有台股集中市場比重48.08%、外資持有台股市值金額23.67兆元。

美國新任總統拜登就職，表態推動1.9兆美元紓困，激勵亞股普遍上揚；台股昨天也一路走高，聯發科率先攻高，台積電隨即強攻，帶動大盤直接突破萬六關卡。

盤中指數一度大漲432點，達16,238點天價，終場收16,153點，強揚347點，漲幅2.2%，高掛亞股第一強旗幟。上市櫃總成交量為4,341億元，其中上市為3,635億元。

盤中表現以高價股最吸睛，前十大高價股中，僅信驊下跌，其餘均上漲，當中以一度亮燈漲停的世芯-KY漲幅9.01%最強勢，擠下緯穎晉身高價股第十大，其次為聯發科的7.11%，再來是精測3.63%排名第三。

而就股價來看，精測昨天收在970元，距千元已經不遠，聯發科也收在934元新高價，世芯-KY、緯穎盤中也上探900元大關，都已進入「千金預備班」。

台股目前有「七千金」，去年最早喊出台股將出現「十千金」的第一金投顧董事長陳奕光不改看法，認為資金行情兇猛，十千金在望。

三大法人共計買超台股33.7億元，其中外資回頭買超台股21.2億元，主要買超聯電、友達、華邦電、彩晶、鴻海等中低價股，值得留意的是，持續賣超台積電1.79萬張、居賣超第一名，再來是陽明，而賣超前十名中，金控股占五名；投信則逢高轉賣超7.78億元，自營商由賣轉買超20.29億元。

展望後市，「現在所有專家眼鏡都被軋破了！」陳奕光說，台股突破高點後，對指數後市不宜設限，因為現在走的是軋外資、軋借券、軋融資、軋期貨的軋空行情。雖然看好台股後市，但他認為追高風險增加，建議空手者不宜隨便進場。