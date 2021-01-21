台股站上萬六 投信：對台股高點不須預設

台股今天多頭「電」力十足，在半導體等電子股的帶動下，指數一舉站穩萬六之上，加權指數收盤價1萬6153點，強彈347點，漲幅2.2%。另外，「護國神山」台積電也發威，盤中觸及679元新天價，收盤673元，大漲26元，漲幅高達4.02%；IC設計大廠聯發科強彈7.11%，收在最高價934元，強升62元，持續問鼎千元大關。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠成為今天指數攻上萬六的主力功臣，日前該廠的樂觀法說展望，領先反映台電子業的榮景，替多頭再添信心，且晶圓龍頭大廠擴大布局先進製程，預期未來3至5年將持續領軍台灣半導體成長動能，而該指標股對於挹注指數揚升有很大助力，也反映對於台股高點不須預設。

葉獻文指出，隨著全球對於5G及車用等高速運算需求高漲，晶圓龍頭大廠目前的5nm製程占營收比重逐季增加，至於3nm今年則有機會開始試產，包括蘋果、Intel等國際大廠均已先預訂明後年產能，預期晶圓龍頭大廠技術領先的優勢可望讓營收動能持續向上，同時先進製程研發門檻提高，與競爭對手的差距將進一步擴大。

葉獻文認為，今年受惠於國際資金充沛，讓台股提前領了牛年春節大紅包，由於春節前往往會面臨資金獲利了結需求等壓力，不過以目前台股強勢上攻的趨勢來看，只要國際資金持續挹注台灣股匯市，台股多頭則能持續維持熱度。