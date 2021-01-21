快訊

台灣再傳病毒輸出？台塑技師入境泰國確診新冠 台塑回應了

唐吉訶德擠爆！北市限縮店內人數至250人 陳時中籲：勿急於一時逛

台積電股價創673元新高 「他」持股成本才0.3元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台積電今日大漲26元，收在673元，帶動台股大盤再度攻上16,000點關卡，加權指數終場大漲347.59點，收在16,153.77點。記者陳易辰/攝影
台積電今日大漲26元，收在673元，帶動台股大盤再度攻上16,000點關卡，加權指數終場大漲347.59點，收在16,153.77點。記者陳易辰/攝影

台積電今天股價再創673元的新高，國發基金執秘蘇來守表示，國發基金是台積電原始股東，從1987年至今，34年來陸續投資22億元，持股數從2.2億股如今暴增到16.5億股；以台積電今天股價換算，目前持股換算市值約1.1兆元。

此外，國發基金從當年每股10元買進，由於台積電歷年來持續發放股票股利，國發基金持股成本因此攤低，估算每股成本只有0.3元。

蘇來守說，國發基金去年盈餘超過240億元，108年則超過230億元，而扣掉台積電的股利收入，國發基金的平均盈餘約30億~50億元。此外，因為國發基金現金流入超過流出，因此目前沒有編列釋出台積股票的計畫。

延伸閱讀

台積電今年來市值大增3.7兆元 貢獻指數1217點

台積電收673元創新高 市值17.45兆

台積電高價效應 四檔盤中擠入900元俱樂部

謝金河：五條好漢撐起台股一片天

相關新聞

台股衝上萬六收漲347.59點 三大法人買超33.32億

台股今(21)日開低走高，順利突破16,000點關卡，台積電（2330）、聯發科等股創下歷史新高價，推升大盤指數攻高，終...

台積電股價創673元新高 「他」持股成本才0.3元

台積電今天股價再創673元的新高，國發基金執秘蘇來守表示，國發基金是台積電原始股東，從1987年至今，34年來陸續投資2...

台積電、聯發科領軍 台股大漲347點收16,153點

全球股市上演慶祝行情，美股期貨電子盤續揚，亞洲股要股市也紛紛走高，台股今（21）日飛越「萬六」關卡，盤中一度見到16,2...

台積電高價效應 四檔盤中擠入900元俱樂部

台積電（2330）今(21)日再度大漲， 股價攻高到670元逐步推進700元關卡，不僅拉抬大盤指數，也推升高價股走勢，千...

換股大作戰 車電刺激晶圓代工喊漲

台積電持續盤堅，高價股精測及聯發科挑戰千元，台股指數仰攻一萬六千點，惟即將進入春節長假前，成交量可能下降，操作上可先減量經營，但對於業績成長股可沿均線操作；傳產股航運、鋼鐵加上塑化股獲利依然亮眼，可採大箱型操作。而疫情及美股還是須密切注意。

爆發掏空全面改選 淘帝-KY股臨會候選人全沒出席

去年突然大幅虧損、多名董事辭職，還爆出財報作假、掏空疑雲的淘帝-KY（2929）今日舉行股東臨時會改選董事，選出包含兩董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。