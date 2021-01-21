台積電股價創673元新高 「他」持股成本才0.3元
台積電今天股價再創673元的新高，國發基金執秘蘇來守表示，國發基金是台積電原始股東，從1987年至今，34年來陸續投資22億元，持股數從2.2億股如今暴增到16.5億股；以台積電今天股價換算，目前持股換算市值約1.1兆元。
此外，國發基金從當年每股10元買進，由於台積電歷年來持續發放股票股利，國發基金持股成本因此攤低，估算每股成本只有0.3元。
蘇來守說，國發基金去年盈餘超過240億元，108年則超過230億元，而扣掉台積電的股利收入，國發基金的平均盈餘約30億~50億元。此外，因為國發基金現金流入超過流出，因此目前沒有編列釋出台積股票的計畫。
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