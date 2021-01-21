台積電股價創673元新高 「他」持股成本才0.3元

台積電持續盤堅，高價股精測及聯發科挑戰千元，台股指數仰攻一萬六千點，惟即將進入春節長假前，成交量可能下降，操作上可先減量經營，但對於業績成長股可沿均線操作；傳產股航運、鋼鐵加上塑化股獲利依然亮眼，可採大箱型操作。而疫情及美股還是須密切注意。

2021-01-21 15:12