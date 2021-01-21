台積電收673元創新高 市值17.45兆

台股今(21)日大漲收在16,153.77點，大漲347.59點，台積電（2330）收在673元，上漲26元，漲幅4.01%，創下收盤歷史新高，市值增至17兆4,511.59億元，同創新高。

台積電ADR周三下跌0.5%，以130.64美元作收，ADR下跌影響台積電今日以640元開低，下跌7元，不過在買盤進場下，股價翻紅，一度拉升至679元，終場收在673元，創下收盤新高。

台股今日以15,775.73點下跌開出，主因台積電早盤開低，但盤中翻紅，最高衝達16,238.46點，終場收在16,153.77點再創新高，除了台積電翻紅大漲創新高之外，聯發科以890元開高後直攻上900元關卡之上，一度衝達935元，同樣寫下歷史新高，終場收在934元，上漲62元，漲幅7.11%。

台積電、聯發科之外，收盤創下歷史新高的還有瑞昱、漢唐、超豐、聯詠、穩懋、世芯-KY、家登、日月光投控、大銀微系統、亞德客-KY、譜瑞-KY、立積、萬潤、帆宣、愛普、緯穎、亨泰光、宏捷科、富邦媒等。