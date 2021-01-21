台積電高價效應 四檔盤中擠入900元俱樂部

台積電（2330）今(21)日再度大漲， 股價攻高到670元逐步推進700元關卡，不僅拉抬大盤指數，也推升高價股走勢，千金股今日除信驊（5274）股價疲軟之外 ，都呈現漲勢，聯發科（2454）、緯穎（6669）及世芯-KY（3661）等股價盤中都突破900元關卡。

今日盤中，除持續邁向千金股之列的精測之外，聯發科股價更在早盤氣勢旺盛，突破900元關卡，緯穎及世芯-KY也紛紛突破900元關卡，不過，收盤時，緯穎與世芯-KY未能站穩900元關卡。

千金股今日表現中，除信驊收跌1%至1,970元之外，其餘千金股都收漲，以祥碩（5269）漲幅2.04%較大。