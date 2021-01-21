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台積電、聯發科領軍 台股大漲347點收16,153點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台積電今日大漲26元，收在673元，帶動台股大盤再度攻上16,000點關卡，加權指數終場大漲347.59點，收在16,153.77點。記者陳易辰/攝影
台積電今日大漲26元，收在673元，帶動台股大盤再度攻上16,000點關卡，加權指數終場大漲347.59點，收在16,153.77點。記者陳易辰/攝影

全球股市上演慶祝行情，美股期貨電子盤續揚，亞洲股要股市也紛紛走高，台股今（21）日飛越「萬六」關卡，盤中一度見到16,238點，午盤過後有逢高獲利解結賣壓壓縮指數漲幅，不過終場仍大漲347.59點，收在16,153.77點，成交量達3,552.57億元。而櫃買市場上漲1.25點，收在184.23點，止跌回穩，但仍尚未站回短期均線。

盤面上，電子、機電、食品、造紙、運輸、百貨等類股皆有不錯的漲幅；今日攻勢由權值股領軍上攻，護國神山台積電（2330）再度大漲26元，收在673元，續改寫歷史新高紀錄，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等也漲逾2%，其中聯發科站上900元大關，以上漲62元，收在934元；另外，愛普（6531）、家登（3680）、帆宣（6196）、勝德（3296）、毛寶（1732）等攻上漲停板價位。

展望後市，法人認為，台股氣勢如虹一路強攻，台股跟隨美股再創新高，資金行情延燒，美股即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，延續產業利多氛圍，市場對2020年第4季企業獲利預估樂觀，目前市場氣氛樂觀，有利台股持續，加上盤面電子、傳產股良性輪動，台股仍可以偏多視之。

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