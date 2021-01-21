亞系外資首評喊買群聯 目標價525元

在台積電帶路下，台股一路奔馳，元月十五日台積電寫下六二五元天價，加權指數也創下一六○四一．五九的歷史新高，指數到了萬四、萬五，都是見關不是關，到了一萬六也是飛奔探頭。這樣凌厲的漲勢，不但散戶投資人很緊張，就連中央官員也都示警說，台股有泡沫化的危險。

2021-01-21 13:01