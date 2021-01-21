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亞系外資首評喊買群聯 目標價525元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

亞系外資最新報告首度將群聯（8299）納入追蹤，看好毛利率成長，給予買進評等，目標價525元，為目前最高的外資目標價；群聯今(21)日開高走高，一度觸及400元關卡，盤中漲幅逾5%。

亞系外資看好群聯可望受惠於低成本庫存、控制/模組價格上漲，認為市場忽略群聯毛利率成長的情況，在工業、遊戲、企業應用程序方面產品持續改進下，長期目標可將毛利率提升至25%以上。

群聯今日以390元開出，一度拉升至400元，盤中漲幅逾5%。

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