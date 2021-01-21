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研華上半年面臨缺料風險 法人下調投資評等

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

隨著工業電腦產業今年可望回溫，外界普遍看好研華（2395）營運回到成長軌道，不過，國內法人認為，隨著上游半導體供給緊俏，缺料的問題將衝擊IPC產業出貨，成為研華上半年潛在營運風險，目標價給予367元，但投資評等下調至「持有」。

中小型工業電腦廠去年就已出現缺料問題，儘管身為一線大廠的研華對於缺料並未過多著墨，但國內法人認為，根據供應鏈調查，在上游半導體供給緊俏下，缺料問題將成為研華上半年營運風險。

法人認為，儘管業界普遍預期今年工業電腦產業將回溫，但除了上游IC缺貨外，在新冠肺炎疫情下，將導致供應鏈工人提早返鄉，並增加農曆年後復工的不確定性，可能衝擊零組件供應。

此外，相較一般消費品，IPC訂單為少量多樣且備品要求期間較長（產品週期長達7年），導致供應商缺乏優先出貨給IPC業者的誘因。

故此，法人下修研華今年上半年營收、獲利，分別下修4%、12%，但從全年來看，受惠於北美、歐洲市場復甦明確，研華今年全年營收、獲利仍有雙位數成長空間。

總體來看，受惠於IPC產業整體復甦，國內法人將研華目標價從340元上修至367元，但因缺料的潛在營運風險，故此，將公司評等下調至「持有」。

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