台股攻上萬六 台積電等九檔股價盤中創歷史新高

台股今(21)日開低後翻紅，攻上萬六大關，一度衝達16,238.46點，權王台積電（2330）開低後翻紅再創歷史新高，盤中一度攻上679元，上漲32元，另外，聯發科（2454）也大漲攻上934元，創下天價，創高的公司還包括緯穎（6669）、立積（4968）、瑞昱（2379）等，合計達9檔。

台積電今日以640元開低，下跌7元，不過在買盤進場下，股價翻紅，一度上漲至679元，上漲32元，寫下歷史新高，市值增至17.6兆元，貢獻大盤指數超過270點。

聯發科以890元開高後直攻上900元關卡之上，一度衝達934元，同樣寫下歷史新高，市值達1.48兆元；緯穎以861元開出，一度拉升至889元，同樣創歷史新高，盤中漲幅達6%。

高價股中創歷史新高的還有富邦媒（8454），以796元平盤開出後翻紅一度拉升至825元，盤中漲幅3.64%；世芯-KY（3661）以835元開高後一度達880元，同創歷史新高，盤中漲幅6.57%；另外，立積、愛普（6531）、瑞昱、漢唐（2404）等股也在盤中創下歷史新高。