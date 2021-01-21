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多家外資調高目標價至千元以上 聯發科盤中飆天價
聯發科（2454）今(21)日成為推動台股站上萬六的重要動能，早盤開高走高，盤中一度衝達934元，站上900元關卡且創下歷史新高，多家外資將目標價上調至1,000~1,100元，聯發科朝向千金股的行列前進。
聯發科5G旗艦款晶片天璣1200亮相，採用台積電（2330）6奈米製程，多家外資最新報告看好聯發科5G產品動能，紛紛調高目標價上看千元以上，包括美系外資重申買進評等，目標價由880元調高至1,100元。
另一家美系外資重申買進評等，目標價由870元調高至1,000元；另一家美系外資重申加碼評等，目標價950元；另外，歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價960元；亞系外資重申買進評等，目標價由840元調高至1,100元。
美系外資及歐系外資認為，聯發科將可望在中高階市場擴大市占率，且獲得OPPO、Vivo、小米、Realme更多的訂單，預估5G SoC今年將推升聯發科利潤率；亞系外資除看好5G智慧手機的成果，同時也看好非手機領域的成長，包括Chromebook、IoT、WiFi、PMIC、LCD電視、ASIC等。
聯發科今日以890元開出，一度衝上934元，市值達1兆4,851.53億元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾6%。
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