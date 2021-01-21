凱基證券獨家承銷台郡ECB案 超額認購達4倍以上

凱基證券連續獨家取得國內軟式印刷電路板(PCB)大廠台郡科技（6269）第四次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，籌資金額達1.224億美金。本案再度整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達4倍以上，成功為台郡科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

台郡科技ECB再次選擇與凱基證券合作，證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。

凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢，獨家完成台郡科技ECB的發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供ECB足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。凱基證券展現一條龍的金融專業，成功提供客戶國內多項承銷服務，深受客戶青睞，更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商，未來將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。

台郡科技為全球主要手機零組件一線軟板供應商。去年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於今年1月20日完成訂價，在近期台幣持續升值匯率波動大，這次ECB仍以面額102%溢價發行，且賣回收益率設計0%，為近期市場首創，這次ECB轉換價為每股新台幣136元，按當日的收盤價每股新台幣113.5元計算，溢價率約高達120 %，募集資金約當新台幣34億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。該ECB存續期間為三年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易，估計這次ECB認購後，頗獲國際機構投資人認同及肯定。外資對台郡的整體持股佔比更將向上攀升。

凱基證券表示，台郡科技是國內指標型的績優企業，這次ECB首創面額溢價發行，在國際投資圈引發高度的關注與熱烈的迴響，為近期資本市場活動注入活水，也為台灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其該案可轉換公司債的發行為鎖定台幣匯率，對台資企業的台郡科技而言，能降低其財務風險，更有利於企業海外舉債。凱基證券將持續結合台灣及香港投資銀行部門，整合亞洲區資本市場平台，為企業跨境募得更低成本的營運資金，協助企業朝向永續發展、獲取國際盃競賽資源。