台積電勁揚逾4% 台股漲逾400點、站穩萬六

台積電（2330）今(21)日早盤休息一下後，盤中再度發威，股價衝過670元關卡再度創高，最高達677元，大漲超過20元、漲幅逾4%，又拉高大盤指數衝過16,200點，盤中指數大漲逾400點。

台積電在10點過後再度一路走揚，成交量加溫推升股價上揚，市值也突破17.2兆元。台積電的強勢暫未影響到科技股，聯發科（2454）仍維持在900元以上，立積（4968）也突破600元，鴻海（2317）也維持在116元附近。

不過 ，早盤強勢的航運股立即受到資金轉移影響，陽明（2609）、長榮（2603）及萬海（2615）的漲幅出現收斂。至於鈊象（3293）、 健和興（3003）、 佳邦（6284）、奇力新（2456）等股也受到影響，股價呈現下滑。

分析師說，目前市場沒看壞台積電的論調，因此，台積電持穩，甚至下挫，就會有買盤進場 ，也因此拉動大盤指數，但何時才止穩，受到市場樂觀氛圍及市場資金影響，還需再觀察； 但會牽動資金在其他類股或個股的異動，投資人宜特別留意。