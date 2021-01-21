台積電早盤翻紅 衝達654元

台積電（2330）連續創下歷史新高，受ADR周三下跌0.5%的影響，今(21)日漲勢暫時中斷，以640元開低，下跌7元，台股大盤指數也開低，不過，台積電跌幅縮小下一度翻紅至654元，大盤指數則是翻紅，早盤甚大漲逾百點。

台股今日以15,775.73點開出，雖然台積電開低，但是高價股包括大立光（3008）、矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）等都是上漲，聯發科（2454）、精測（6510）、緯穎（6669）、鴻海（2317）也走揚，台股大盤翻紅，再向上衝高。

美股道瓊工業指數、NASDAQ、S&P500指數周三都收紅，僅費城半導體指數收盤下跌，台積電ADR周三也收跌，以130.64美元作收，下跌0.5%，較台北交易股價溢價13.09%，台積電連漲後今日開低休息。

台積電漲跌1元約影響大盤指數8.5點，早盤下跌7元開出，拖累大盤指數約59.5點，台股今日以15,775.73點開出，下跌30.45點，隨著台積電跌幅縮小且翻紅，加上其他高價股的走高，拉升大盤指數翻紅。