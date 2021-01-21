台積電早盤翻紅 衝達654元
台積電（2330）連續創下歷史新高，受ADR周三下跌0.5%的影響，今(21)日漲勢暫時中斷，以640元開低，下跌7元，台股大盤指數也開低，不過，台積電跌幅縮小下一度翻紅至654元，大盤指數則是翻紅，早盤甚大漲逾百點。
台股今日以15,775.73點開出，雖然台積電開低，但是高價股包括大立光（3008）、矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）等都是上漲，聯發科（2454）、精測（6510）、緯穎（6669）、鴻海（2317）也走揚，台股大盤翻紅，再向上衝高。
美股道瓊工業指數、NASDAQ、S&P500指數周三都收紅，僅費城半導體指數收盤下跌，台積電ADR周三也收跌，以130.64美元作收，下跌0.5%，較台北交易股價溢價13.09%，台積電連漲後今日開低休息。
台積電漲跌1元約影響大盤指數8.5點，早盤下跌7元開出，拖累大盤指數約59.5點，台股今日以15,775.73點開出，下跌30.45點，隨著台積電跌幅縮小且翻紅，加上其他高價股的走高，拉升大盤指數翻紅。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言