台積電休息 聯發科早盤挑戰900元關卡領軍多頭

台積電（2330）今(21)日開盤疲軟，資金轉進其他權值股，聯發科（2454）表現最為耀眼，開盤即往900元關卡挑戰。

台積電ADR昨日收盤下跌0.5%，今日早盤雖小幅開跌，但資金轉向其他電子股，開盤不久，大盤指數仍勁揚百點。其中，資金轉進聯發科、聯電（2303）、鴻海（2317）、緯穎（6669）及國巨（2327）；傳產股的長榮（2603）、陽明（2609）也獲買盤進入而上漲。

今日半導體指數小幅上漲，鴻海領軍的其他電子類股指數、廣宇（2328）帶頭的電子零組件類股，以及面板雙虎帶頭的光電類股表現最強。傳產的航運指數漲幅超過3％，造紙、電機機械等類股指數表現也很搶眼。

分析師說，台積電連續勁揚數日已拉開股價空間，讓其他個股開始有表現機會，今日早盤台積電雖表現平平，但大盤指數仍在萬六關前徘迴，多頭仍伺機攻堅萬六關卡。