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台股跌30點 開在15,775點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今早盤漲百點，指數站上16,900關卡。 中央社
台股今早盤漲百點，指數站上16,900關卡。 中央社

台股今（21）日開盤指數以下跌30.45點，開在15,775.73點後，多方進場拉抬，指數在鴻海（2317）、聯電（2303）、聯發科（2454）等帶動下，由黑翻紅，早盤再漲百點，指數站上16,900關卡。

昨日美股開高走高，受惠拜登發表就職演說，市場迎來新政策行情，期待未來將有更多刺激方案推出，且防疫工作可望大步向前。另外，企業財報亦表現亮眼，Netflix跳升16.9%引領科技巨頭FAAMG全面大漲，帶動三大指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲257.86點，或0.8%，收在31188點；標普500指數上漲52.94點，或1.3%，收在3851.85點；Nasdaq指數上漲260.06點，或1.9%，收在13457.2點；費半指數下跌8.28點，或0.2%，收在3085.03點。

展望後市，法人認為，整體而言在資金持續寬鬆、美國政局可望穩定走出新氣象下，股市仍將維持多頭表現，而台股除了具有基本面和資金面的支持外，在當前全球主流科技趨勢中如半導體、電動車、5G等亦不缺席，甚至是在全球供應鏈中扮演重要角色，台股後續表現仍可期待，惟短線漲多的個股或可面臨回檔壓力，操作上仍須留意波動。

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