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富邦期貨：散戶轉做多 短線留意賣壓持續出籠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
拜登總統宣誓就職，引發人們對新一輪紓困方案和未來更順利推出疫苗的希望，股市收盤上漲至新高紀錄。一系列強勁的財報業績也提振人氣，包括Netflix飆升16.85%。美聯社
拜登總統宣誓就職，引發人們對新一輪紓困方案和未來更順利推出疫苗的希望，股市收盤上漲至新高紀錄。一系列強勁的財報業績也提振人氣，包括Netflix飆升16.85%。美聯社

美國總統拜登宣誓就職，市場期待拜登有望推動1.9兆美元的財政刺激法案，帶動市場風險偏好高漲，加上科技股Netflix及半導體類股ASML財報表現優異，推升美股創高；其中，Nasdaq指數上漲1.97%、S&P 500指數上漲1.39%。

前波台股買盤不斷，在散戶持續作空下，軋空行情延續，推升台股呈現多頭走勢，惟目前受到台股ADR於美股表現疲弱，加上台股中小型類股賣壓轉強，散戶也轉為做多，短線宜留意台股賣壓持續出籠的風險。

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