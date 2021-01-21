台指期開漲70點 台積期貨開盤跌4元

台指期今(21)日開盤15,803點，上漲70點。台積期貨近月合約開盤641元，下跌4元。

昨日美股四大指數除費城半導體指數下跌0.27%外，其餘三大指數皆收漲，漲幅介於0.83%~1.97%，台積電 ADR 則下跌0.50%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超215億，期貨部分增加13,265口，淨空單-16,717口，十大交易人與特定法人合計買進12,391口。週選支撐與壓力區落在15,100至16,600之間，P/C Ratio降至1.38，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，昨日台積電漲幅3%、聯發科、大立光均微幅跌，雖盤面各類股普遍收跌，但台股加權指數的些微跌幅可視為短期震盪，但投資人仍須注意盤中指數刷洗過大，可待拉回再偏多布局。