台股居高思危、台積獨木難撐 外資大賣215億

台股昨（20）日受法人居高思危、國內疫情擴大兩因素干擾，光靠台積電獨木難撐，盤面個股跌多漲少，指數雖一度攻上萬六後再度失守，終場下跌71點，收15,806點，外資大賣215.4億元，創今年最大賣超。

不過，台積電仍是最耀眼的多方指標，終場上漲20元再創高，寫下五大歷史記錄，包含：收盤價647元、市值16.77兆元、市值占比來到34.99%、外資持有台積電市值12.82兆元、持有台積電逾1,000張的大戶人數逾1,500人等。三大法人昨日同步賣超台積電總計6,297張。

美國新任財長葉倫力推大規模財政刺激措施，美股四大指數收高，台積電ADR持續上漲，激勵台積電昨日盤中一度觸及650元新高價，帶動指數再度叩關萬六關卡。惟買盤追價意願有限，且指數走揚也牽動了調節賣壓，電子權值股如聯電、聯發科、日月光投控等拉回整理，指數一度攻上萬六點後又復失。

終場台股下跌71點、收15,806點，上市櫃總成交量為5,084億元，其中上市為4,286億元，均位居歷史第三大量。三大法人進出，共計賣超台股267.8億元。

其中外資賣超215.4億元，賣超幅度為今年以來最大，賣超第一名個股為彩晶，其他如新光金、兆豐金、中信金等金控族群也是賣超焦點。投信買超5.5億元，自營商賣超57.8億元，台股呈多殺多局面。

總計集中市場有91%個股收跌，櫃買市場則有84%的個股下挫，櫃買指數並一口氣跌破5、10、20日均線，吐回今年以來的漲幅。

不過，部分電子權值股適時發揮穩盤力道，尤以台積電為盤面主要的多方要角，終場台積電仍逆勢勁揚20元或3%，收在647元，再創歷史收盤新高價。由於台積電目前每上漲1元，貢獻台股指數8.55點，在台積電大漲20元下，貢獻指數171點，支撐加權指數收斂跌幅。換言之，若非台積電昨日大漲，台股恐將大跌超過200點。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，台灣疫情消息影響近日市場交投氛圍，加上股價行至相對高檔，部分資金也會趁勢出脫漲多股，投資人宜留意。目前來看，台積電除有ADR溢價的評價優勢，也因半導體產業利多效應持續發酵，帶動市場資金集中於半導體族群，支撐行情表現。