台股熱 券商去年大賺584億

台股2020年不畏疫情、美中科技戰等干擾，上演先蹲後跳走勢，行情量價齊揚。臺灣證券交易所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%，為歷年最佳。

美國總統大選變數消除後，內外資齊力回頭搶補台股，繼去年11月強漲1,176點後，12月持續拉升1,009點，封關收在14,732點史上新里程碑，在資金行情推波助瀾下，單月成交量暴增至6.1兆元，月增28.9%，再度刷新歷史新高紀錄。

證交所分析，雖然去年12月經紀手續費收入、承銷業務收益同步增加，但自營業務收益因比較基期墊高，逆勢下滑43.9%，使整體證券商去年12月稅後純益略降至86.1億元，月減6%。

證交所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%。其中，經紀業務收益受惠於手續費增加、達473.6億元，年增86.3%；多頭行情帶動自營業務收益成長至137.8億元，年增4.9%；承銷業務收益為45.1億元，年增29.3%。

若排除因發行認售權證大幅虧損的華南永昌證，其餘整體證券商稅後純益為620.8億元，年增55.9%。

以本土業者來看，法人指出，去年台股量價齊揚，帶動主要證券商全年獲利成長20.2%至174.0%不等，其中，龍頭元大證券大賺143.9億元，年增60.6%；凱基證券賺87億元，年增43.9%，是「唯二」超越50億元規模的證券商。