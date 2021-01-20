NN投資夥伴：今年黑暗中迎曙光 股債資產大躍進

美國總統大選結果確定加上疫苗研發順利，大幅推升股市評價，投資人風險胃納程度明顯提升。NN投資夥伴投資長鈕浩森(Valentijn van Nieuwenhuijzen)表示，2021年疫苗的普及將帶領全球迎向曙光，無論在疫苗施打效率或政策面推廣等不同情境下，皆通往全球經濟復甦的道路，多頭趨勢明確。因此資產配置上，可布局全球股票市場、環球高收益債券及新興市場美元主權債，大宗商品市場則看好石油與銅。

鈕浩森表示， 2021年全球經濟增長將由疫苗發展及各國祭出的財政刺激政策主導，若如預期全球大部分人口成功接種疫苗，各國將逐步取消行動限制政策，經濟活動可望加速復甦；各國銀行今年將持續貨幣寬鬆政策，美國及歐洲央行皆表示可以容忍通膨短暫超過目標通膨率，目前全球勞動市場的疲弱也將有助維持通膨率在適當的水位，今年下半年則可留意中央銀行是否開始緊縮貨幣寬鬆政策。

鈕浩森進一步分析，2021年的全球經濟發展有三種可能性，基本情境下，疫苗的穩定施打加上各國央行與政府的支持，全球經濟呈現溫和復甦態勢，不過勞動市場若要完全恢復至疫情前的水準，可能需要數年的時間；第二種「全速前進」的情境較為樂觀，新冠疫苗施打以及各國基礎建設投資都有積極的進展，各行業恢復速度驚人，全球經濟快速脫離衰退，惟此情境需注意通膨上升風險；最後一種情境為「引擎空轉」，疫苗接種的速度比市場預期來得慢，新的經濟刺激方案力度不夠，造成經濟復甦速度不如預期，所幸此情境發生機率較小，且不論是哪一種情境，經濟復甦趨勢皆已確立，只是復甦速度的差異。

鈕浩森表示，新興國家的經濟復甦除了受惠交通限制的放寬，更有強勁的國際貿易以及商品價格上漲支撐，預估上半年商品貿易表現良好，下半年則可望受惠於旅遊業的恢復。此外，由於低利環境下，投資人對於收益的需求不減，債市前景持續看好，其中，環球高收益債及新興市場美元主權債特別值得留意。而去年受挫較深的產業今年有機會表現超越大盤，如休閒、汽車、運輸以及能源產業。商品市場同樣值得期待，在2021下半年經濟正常化的前提下，石油價格將受到強勁需求支撐，工業金屬如銅則可逢低買進。

整體而言，鈕浩森表示，疫苗研發施打、財政刺激經濟復甦為2021年市場主要的驅動力，今年市場仍會有波動，但整體仍為多頭格局，預期低利環境延續，投資人將持續在風險資產中找尋收益；資產配置可多元布局於全球股市、環球高收益債、新興市場美元主權債及大宗商品市場，在追求資產增值時，同時分散風險。