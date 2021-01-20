台積電獨撐盤 台股跌71點收15,806點

台股今（20）日早盤在買盤推升下，一度再站上16,000關卡，午盤過後調節壓力出籠，加上本土疫情影響下，指數回測5日均線，最低來到15,745.48點，終場指數下跌71.19點，收在15,806.18點，成交量達4,148.77億元。

盤面上台積電（2330）獨撐盤，盤中一度來到650元，終場上漲20元，收在647元，續創新高、而電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）紛紛震盪翻黑；而隨著疫情增溫，口罩股也量增價揚，美德醫療-DR、恆大（1325）、康那香（9919）紛紛攻上漲停板。

展望後市，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，農曆年後行情有機會轉為中小型股補漲，指標可視新台幣走勢與外資動向，只要外資持續買超且台幣維持強勢，代表這波資金行情尚未停歇。