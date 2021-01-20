台股頻創新高 17類股今年來卻回檔

台股再叩關萬六，大盤指數今年來仍頻創歷史新高，但是扣除掉護國神山台積電（2330）的貢獻，大盤漲的並不多，且有不少族群今年來出現回檔，統計跌幅最大的是運輸類，今年來跌幅14.36%，其次是造紙類，今年來跌幅12.21%；相反的，漲幅一、二名則是其他電子、半導體；法人建議以今年基本面展望佳的電子族群為布局首選。

台股去年底以14,732.53點封關，統計今年來至1月19日，大盤指數上漲1,144.84點，漲幅7.77%；今(20)日以15,934.85點開出，一度拉升至16,004.32點，主受到台積電大漲帶動，但盤中台股翻黑。

統計今年來各類股表現(截至1月19日)，台股大盤指數上漲逾千點，漲幅逾7%，且在持續挑戰歷史新高，但是今年來包括運輸類、造紙類、玻璃陶瓷、電器電纜、生技醫療、化學生技醫療、鋼鐵、化學、紡織、橡膠等類股都是下跌，今年來跌幅4.93~14.36%。

其他如水泥、塑膠、觀光、營建、食品、汽車等傳產股及金融保險、油電燃氣今年來也都是下跌、電子股有光電、通信網路、資訊服務等，今年來也是下跌。

相反的，今年來上漲的類股則有其他電子、半導體、電子、電子零組件、電機、電腦及週邊設備、百貨、電子通路、其他類等，其他電子今年來漲幅20.12%居冠，其次是半導體今年來漲幅17.25%，電子類漲幅13.4%；上漲類股中以電子股居多，傳產股僅其他類、百貨及電機。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，拜登正式確定當選，民主黨將完全執政，擴大基礎建設與紓困案將是首要之務，推估短期在疫情尚未趨緩之際，應該不至於貿然加稅，股市仍持續偏多頭表現。

黃俊斌說，整體來看，在資金持續寬鬆、美國政局可望穩定走出新氣象，股市仍將維持多頭，漲多的電子股雖有回檔的壓力，但低基期的電子族群將輪番上陣表演。

他建議，投資布局上以今年基本面展望佳的電子族群為主，例如晶圓代工、PA、IC設計、記憶體、電子紙、散熱模組、特斯拉(電動車)、5G等族群。