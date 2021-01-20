疫情升溫 防疫概念股再展強勢

國內新冠肺炎疫情升溫，口罩股今（20）日再度展現強勢，恆大（1325）、康那香（9919）、美德醫療-DR等日開盤後即量增價揚。

由於國內新冠肺炎疫情升溫成為社會關注焦點，防疫概念股由口罩股率先發動攻勢，成為今日盤勢震盪中的亮眼族群，美德醫療-DR曾攻上漲停板31.8元，恆大及康那香盤中漲幅也曾超過8%，南六（6504）、聚隆（1466）股價也表現不差。

此外，清潔用品的毛寶（1732）更以強勢上漲多日；亞諾法（4133）、高端疫苗（6547）、國光生（4142）也在盤中走揚，漲幅曾超過3%。

分析師表示，防疫題材是熱門議題之外，籌碼經過沈澱整理才是攻勢的主因，尤其今日科技股流出部分資金轉進防疫概念股，因此，防疫概念股表現不錯，後續須觀察疫情變化及防疫概念股的籌碼穩定度。