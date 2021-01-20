今年來台股飆1,271點 但八成貢獻來自台積電

台股再挑戰萬六，今(20)日一度衝達16,004.32點，但很多人最近很疑惑，大盤不斷創新高，為何沒賺到？原因就在今年來台股大盤指數上漲1,271點，光是台積電（2330）就貢獻了八成。

以台積電今年來上漲120元計算，約貢獻大盤指數1,020點，如果以今日的表現來看，盤中高點650元，上漲23元，以1元約貢獻大盤指數8.5點計算，光台積電今日就貢獻195.5點；即使盤中漲幅略減，但仍貢獻大盤指數逾110點，可是大盤卻是翻黑；換句話說，如果沒有台積電，台股將大跌近200點。

台積電預估今年第1季淡季不淡，合併營收127~130億美元，若以新台幣27.95元兌1美元假設，毛利率預計介於50.5~52.5％，營業利益率預計介於39.5~ 41.5％。

若以新台幣27.95元兌1美元匯率假設計算，首季新台幣營收約3,549.65~3,633.5億元，約季減1.8%至季增0.5%；台積電去年資本支出172.4億美元，預估今年資本支將介於250~280 億美元；今年全年營運可望年增15%，2020~2025年的年複合成長率約10~15%。

台積電基本面展望看好，推升股價上漲，ADR也是攻高的表現，台積電ADR周二大漲4.9%，以131.3美元作收，較台北交易股票溢價17.3%，盤中一度大漲7%；若以ADR價格換算，已達735.75元；外資昨日買超5,212張投信賣超106張，自營商買超1,084張，三大法人合計買超6,190張。

台積電今日以633元開高後走高，盤中一度拉升至650元，上漲23元，市值16兆8,547.6億元，今年以來股價上漲120元，市值激增3兆1,116.48億元。

台股今日開高震盪，在台積電創天價的帶動下，早盤一度衝上萬六，達16,004.32點，如果以盤中高點計算，今年來大盤指數上漲1,271.79點，光是台積電就貢獻八成的漲點。