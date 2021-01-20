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美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

台股高檔震盪 權證市場降溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（20）日開高後遇震盪壓力，盤中一度觸碰16,000關卡，而後翻黑回測5日均線，連帶使的權證市場量能略為降溫，今日午盤權證成交金額達29.14億元，占大盤成交金額降至0.9%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例持續在90%之上，來到92.6%，而認售成交金額則略增至7.39%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電中信02購01（057393）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）以及穩懋（3105）；標的股權證金額較前一個交易日普遍呈現量縮，包含：聯電、加權指數、聯發科、國巨（2327）、元大台灣50（0050）等；而權證金額逆勢較前一個交易日增溫的有穩懋、鈊象（3293）等。

展望後市，Apple mini led產品將發表、Intel Whitley平台農曆年後進入量產階段、5G基建加速、企業資本支出回升、電動車產銷展望樂觀，更可望對台股增添色彩，建議投資仍以中長期趨勢為主，並依基本面正向發展及股價相對位置擇優佈局。

台積電

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