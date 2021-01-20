外資喊升聯發科目標價至1,100元 瑞昱、聯詠齊上修

滙豐證券指出，新榮耀回歸快於預期，去年第4季已經開始採購5G晶片，力道延續到今年上半年，加上中國其他手機品牌持續積極拉貨，看好聯發科（2454）動能優於預期，目標價升至1100元，是里昂丶麥格理丶瑞銀及Aletheia資本之後，第五家喊聯發科攻千金的外資。

此外，今天IC設計股上修連連，摩根大通看好NB需求強於預期，瑞昱（2379）上半年獲利看增41％，目標價至520元。聯詠（3034）驅動晶片漲幅擴大，美銀目標價升至500元，瑞信升至460元，瑞信並上修頎邦（6147）丶南茂（8150）目標價至83元丶43元。

滙豐表示，聯發科將公布去年財報，預期笫4季毛利率落在44％，符合管理層財測，而在5G需求強勁下，第1季展望很可能持平前一季，大幅優於市場預估季減9％，毛利率也會穏在44％，將驚豔投資人。

滙豐進一步指出，中國主要手機品牌持續積極拉貨，新榮耀提前布署，去年底來已啟動5G晶片採購，是聯發科重要動能。預估今年中國5G手機滲透率拉升到47％，高出去年20％，手機出貨上看1.89億支，優於市場預估1.7億支。

加上聯發科非手機業務快速成長，滙豐樂觀，今年物聯網丶WiFi丶Chromebook丶LCD電視丶PMIC及ASIC等營收比重上看50％，整體將聯發科今明年EPS上修至36.6元丶45.2元，目標價840元大幅拉高到1100元。