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美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

外資讚華邦電 目標價升至35元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

摩根士丹利指出，近期巿場擔心NOR漲幅不如預期，導致概念股行情減弱，但調查顯示，首季NOR合約價上漲5％-10％，比預期更強勁，加上中芯納入美國黑名單，可能進一步支撐上半年NOR供給緊俏，上修兆易創新及華邦電（2344）目標價至人民幣280元及台幤35元。

摩根士丹利先前預期，NOR首季漲幅約3％-7％，實際調查達到5％-10％，反映庫存延續去年來的低檔，筆電需求續強，今年相關半導體組件出貨上看10％。此外，中芯被禁也帶來潛在上修空間，客戶考量不確定性，更不傾向取消訂單。

摩根士丹利指出，最近客戶將展開第2季合約價格討論，在台陸廠新增產能有限而需求強勁，預估價格再上漲3％-7％。其中，華邦電可能基於DDR3 2Gb DRAM今年來大漲20％，減少NOR產能配置，但整體獲利趨勢依舊向上。

外資分析，旺宏（2337）股淨比已提高到1.8倍，合理可達2.4倍，此前目標價喊上52.5元，華邦電則預期提高到2.1倍，今明年EPS推估0.76元丶2.17元。

華邦電 摩根

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