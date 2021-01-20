催生新千金 二外資上修緯穎目標價至930元

伺服器景氣確定復甦，摩根大通報告指出，上游伺服器廠動能加速回溫，預告下游供應鏈營運將自第2季大幅好轉，緯穎（6669）股價在落後台股兩個月後，可望重啟反彈，將其評級升上優於大盤(Overweight)，目標價升至930元，另野村證券發布緯穎報告，目標價也升上930元。

先前緯穎表現疲弱，外資圈從多數看好轉向砍價，摩根大通還降評到中立，不過隨著伺服器景氣好轉，緯穎再度迎來成長周期，也成為外資力捧潛力千金！

摩根大通表示，緯穎去年第4季營運雖然缺乏動能，但毛利率穏在8.6％，高於市場預期8.3％，營益率表現也趨於穩定，營運確定落底。日前信驊（5274）展望今年伺服器和DRAM出貨樂觀，緯穎有望自第2季起顯著成長。

報告進一步指出，亞馬遜伺服器訂單將加速緯穎下半年成長性，反觀微軟動能雖然還待觀察，但市場應已預期，推估下半年營收年增達20％。加上持續強化研發，緯頴今丶明年營益率預期成長到5.9％丶5.6%。

摩根大通對緯穎今明年EPS預估56.5元丶62元。野村則看好亞馬遜第二波訂單及微軟邊緣伺服器需求挹注，緯㯋全年營收成長19％，今明年EPS推估58元丶65.6元。美銀證券今天報告則重申緯穎888元目標價。