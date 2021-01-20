亞德客丶上銀丶研華營運看好 外資喊新高目標價

摩根士丹利發布自動化產業大報告指出，全球工具機丶物聯網等自動化需求將在未來幾年快速爆發，2025年總產值上看3700億美金，一口氣上修亞德客-KY（1590）丶上銀（2049）丶研華（2395）及樺漢（6414）目標價至1400元丶580元丶460元丶350元，全為外資圈最高股價預測。

摩根士丹利表示，亞德客丶上銀營運自去年好轉，反映自動化需求已經走向復甦。研華也看好自動化需求擴張，預期2025年市場產值上看1200-3700億美金，未來幾年成長加速。

摩根士丹利進一步指出，工具機產業三大訊號顯示景氣還會攀向新高峰，包括日本工具機訂單持續正成長丶今年全球經濟指標確定復甦丶以及廠商營收重返增長。在此同時，全球5G加速丶指標大廠SMC訂單重回成長並看好今年展望，晶圓設備支出增加，預估今年支出成長14％，延續去年的高增長。

摩根士丹利推估，亞德客和上銀今丶明年獲利複合成長20％丶52％，上銀成長性更大，本波股價預期翻轉過去上升循環落後趨勢，追上亞德客漲幅。對亞德客今明年EPS預估22.9元丶33.9元，上銀則預估11.5元丶13.9元。

至於研華預估11.5元丶13.08元，樺漢預估12.4元丶13.9元。